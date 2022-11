Karla Tarazona sobre imágenes de Rafael Fernández con otra mujer: “Lo que haga no me interesa”

Cuando todo indicaba que Rafael Fernández no volvería a tener apariciones públicas tras su separación de Karla Tarazona, Magaly Medina captó al empresario junto a una mujer el último fin de semana. Las imágenes presentadas por la figura de ATV mostraron al hombre de negocios y a esta fémina en una amena charla, pero no en situaciones comprometedoras que puedan dar indicios de un romance.

Incluso, el denominado ‘Rey de los huevos’ descartó cualquier tipo de relación y llenó de elogios a la rubia. “Ella es una persona muy culta, es súper deportista también, yo la admiro mucho como persona, pero no pasamos a otra cosa”, precisó para las cámaras de ‘La Urraca’.

Karla Tarazona se pronuncia sobre imágenes de Rafael Fernández

En ese sentido, la aún esposa de Rafael Fernández, Karla Tarazona, se pronunció respecto al momento protagonizado por el empresario de manera categórica. La conductora aseguró que el hombre de negocios forma parte de su pasado y lo que haga no tiene mayor interés en ella.

“No tengo nada que hablar de él, ese tema para mí está cerrado, y quien tendría que responder es él. La verdad que no (la conozco). Lo que él haga con su vida no me interesa y no pienso opinar del tema”, indicó en su programa “D’ mañana”.

Rafael Fernández descarta romance con Rafaella Budge

Luego de que Magaly Medina diera a conocer a todos sus televidentes las imágenes protagonizadas por Rafael Fernández, fue en busca de él para conocer su versión. El empresario señaló que solo fue una salida amical, pues Rafaella Budge vive en el norte del Perú y solo quería distraerse un rato.

“Solo es una amiga, quien más vive en Máncora que en Lima. Es escritora y simplemente fue un rato a acompañarme, quería distraerse un rato y me acompañó. Yo la he notado bastante seria, me encanta hablar, me encanta conocer, me encanta que me nutran”, precisó.