Gabriela Herrera revela que es ignorada por compañeros de “EGS”: “No me han devuelto el saludo”

¿Hay problemas en “El gran show”? Gabriela Herrera es una de las participantes favoritas a ganar el concurso de baile que conduce Gisela Valcárcel, sin embargo, en las últimas semanas, se han difundido rumores acerca de una polémica relación que tendría la bailarina con sus compañeros del programa.

La también modelo sale al frente para responder sobre el tema.

Gabriela revela que compañeros la ignoran

Gabriela Herrera se pronunció acerca de la polémica cuarta gala de “El gran show”, en la que estuvo compitiendo a duelo con Santiago Suárez y todos sus compañeros decidieron votar por el actor. Ahora, la modelo indicó que en más de una ocasión los demás participantes la han ignorado.

“He saludado (a mis compañeros) y no me han devuelto el saludo, está bien, es normal. Yo no tengo ningún problema, lo tomo como parte del juego, pero creo que eso habla más de ellos que de mí” , señaló.

Gabriela descarta ser víctima de bullying

Pese a estas polémicas actitudes de sus compañeros, Gabriela Herrera aclaró que no siente que le estén haciendo bullying en “El gran show”.

“Yo no creo que me estén haciendo bullying, y más con todo lo que está pasando en nuestro país. No solo los niños y jóvenes son víctimas del bullying, también los adultos, pero agradezco el cariño y respaldo de mis fans. No creo que esté pasando conmigo”, dijo Herrera.