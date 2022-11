Gabriela Herrera le dijo no a trabajar con Sergio George e impulsar su carrera artística como cantante urbana de la mano del productor. La integrante de “El gran show” señaló que no quiere entrar en intercambios verbales con el empresario disquero, que le envió un precontrato de trabajo.

En un comunicado de prensa, fue clara con su respuesta y aseguró haberse desvinculado de dicha propuesta. “El tema Sergio George es parte del pasado, ya no entraré en más dimes y diretes”, dijo.

“Ahora estoy concentrada y enfocada en alzar la copa de ‘El gran show’. Esa es la meta que tengo trazada”, agregó.

Gabriela Herrera aclara qué pasó con el contrato de Sergio George. Foto: composición LR/ captura de América TV/ captura de Willax TV

El músico estaba interesado en trabajar con la bailarina, motivo por el cual le envió un preescrito con las cláusulas laborales.

Niega sentirse ofendida en “El gran show”

Por otro lado, dijo que en el reality de Gisela Valcárcel no existe bullying contra ella. Afirmó recibir el respaldo de sus seguidores, que la ven todos los sábados en el espacio estelar de América TV.

“Yo no creo que haya un complot o me estén haciendo bullying, y más con todo lo que está pasando en nuestro país. Agradezco el cariño y respaldo de mis fans, y no creo que esté pasando conmigo”, señaló.

“Sé que me piden que dé un paso al costado, que no aguante, pero soy una guerrera. Voy a seguir bailando y dando el cien por ciento de mí porque sueño con alzar la copa”, agregó.

Gabriela Herrera perdió versus contra Santiago Suárez

Una polémica se armó entre Gabriela Herrera y Santiago Suárez a finales de octubre por sus ideales con respecto al arte de bailar y lucirse en el escenario. Por esta razón, se enfrentaron en un versus.

La bailarina perdió dicho enfrentamiento, pero señaló no estar preocupada por la derrota. “Nunca se pierde. Este es un versus, pero, más que eso, la gente va a ver lo que hemos ensayado una semana entera”, precisó.