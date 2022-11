Fiorella Méndez tras denunciar a Pedro Loli: “Velaré por la seguridad de mi hijo”

Luego de conocer sobre la denuncia a Pedro Loli por el pago de la pensión de alimentos a su hijo, “Amor y fuego” fue en busca de Fiorella Méndez para conocer mayores detalles al respecto. Ante ello, la comunicadora se mostró muy afectada por el momento que atraviesa y afirmó que lo único que busca es el bienestar de su menor.

“La gente que me conoce realmente sabe lo chambeadora que he sido desde antes de tener a mi bebé. No me siento bien y lo único que voy a hacer es velar por la seguridad de mi hijo, es lo único”, indicó para el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.