Ethel Pozo revela que sufrió de endometriosis: “Me operaron, el dolor era terrible”

La presentadora Ethel Pozo sorprendió al revelar en el programa “América hoy” que también sufrió de endometriosis, como la actriz Magdyel Ugaz, quien acaba de retomar las grabaciones de la serie “Al fondo hay sitio” tras haber sido intervenida quirúrgicamente por la enfermedad.

Según relató Ethel, fue diagnosticada con la enfermedad poco después de dar a luz a sus hijas y confundió los dolores con cólicos menstruales. “Yo también he sufrido de esto. Sí, me han operado. Después de dar a luz a mis hijas a mí me salió endometriosis en la pared abdominal. Era un bulto que cada vez que venía la menstruación el dolor era terrible”.