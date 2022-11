Juez Jackson Torres asegura que sigue en relación con Deysi Araujo pese a que ella dijo que terminaron

¿Se acabó el amor? El juez Jackson Torres se comunicó con “Magaly TV, la firme” para asegurar que aún sigue en una relación con Deysi Araujo, quien días atrás publicó un comunicado donde revela haber puesto punto final a su romance de poco más de un año.

“Quería comunicar que el sr. Jackson Torres y yo hemos dado por terminado nuestra relación. Por ser yo una persona pública, nuestra relación se hizo pública, tengo la obligación de informar para que luego no haya malos entendidos”, escribió la vedette en sus redes sociales.

Sin embargo, el letrado precisó que horas después de la publicación ambos se dieron otra oportunidad. “Ella lo sacó en un momento de enfado, de cólera, incluso la recogí del aeropuerto porque se había ido de viaje y pudimos conversar un poco. Y, bueno, hemos apostado por la relación, retomar la relación, ver cómo fluye”, dijo Torres.

Comunicado de Deysi Araujo. Foto: Instagram/Deysi Araujo

¿Por qué habrían terminado?

Deysi Araujo y Jackson Torres tuvieron varios altibajos como la infidelidad por parte del juez, y por el hecho de aún figurar como casado con su expareja Meggi Reátegui. En esta oportunidad, el letrado habría vuelto a sacar los pies del plato.

“Yo viajé a Pucallpa el día 28 de octubre; él iba a viajar conmigo, pero prefirió tomar con sus amigos. Mandé el comunicado porque me enteré de que ese día no durmió en su casa, esa noche no me llamó y la siguiente tampoco”, explicó Deysi a las cámaras de la ‘Urraca’.

Estaban yendo a terapia de pareja

En otra parte de la conversación, Jackson Torres aceptó que sí había problemas de pareja, principalmente por los celos de ambos, por ello llevaban sesiones con un psicólogo.

Deysi Araujo emocionada por ir al altar con Jackson Torres. Foto: Instagram/Deysi Araujo