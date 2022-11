‘Tomate’ Barraza pasó susto al ser internado de emergencia: “Me sentía pésimo, no aguantaba”

Pasó un gran susto. El cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza reveló que fue internado de emergencia en una clínica local tras presentar problemas en su salud luego de haber brindado un concierto junto a su orquesta Los Barraza, en la ciudad de Ayacucho, por la festividad de Halloween.

Carlos sufrió intoxicación en Ayacucho

El cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza relató que, tras la presentación que brindó en Ayacucho, se dirigió a comer mariscos con sus compañeros. Horas después, se sintió mal y, a su regreso a la capital, tuvo que ser trasladado de emergencia a una clínica, donde lo internaron debido a una intoxicación por la comida.

Según relató el artista, esta situación provocó que perdiera algunos kilos.

“He pasado unos días en la clínica debido a una intoxicación muy fuerte que tuve por comer mariscos en Ayacucho, a donde viajé con la orquesta Los Barraza para tocar en Halloween. Ahí empecé a ponerme mal, y apenas llegué a Lima, me internaron porque me sentía pésimo, no aguantaba los malestares del cuerpo, he pasado un susto”, comentó Barraza a Trome.

‘Tomate’ Barraza causó preocupación. Foto: GLR

Carlos Barraza también fue internado por neumonía

Esta es la segunda vez en el presente año que Carlos Barraza es internado. Como se recuerda, el pasado mes de julio, el músico contó que el estrés que tenía a causa de varios problemas en su familia habría sido el origen del cuadro de neumonía que le diagnosticaron.

“A pesar de tener una buena alimentación y vida deportiva activa, caí en un fuerte cuadro de neumonía del que me vengo recuperando. El alto grado de estrés que vengo atravesando por diversos temas familiares provocaron que bajen mis defensas”, relató en ese entonces el artista, quien recibió el apoyo de sus seguidores que le desearon una pronta recuperación.