Carlos Farfán, ganador de Yo Soy, lanza valses en versión salsa

El cantante Carlos Farfán, culminó la grabación, en Cuba, de valses peruanos en versión salsa, con la que busca acercar el cancionero criollo nacional a un público más joven. “La salsa y el criollismo tienen algo en común que es el barrio, que es también de donde vengo yo”, dice el artista, quien ganó el reality Yo Soy, por su imitación de Manuel Donaire.

“Me gusta cuando me dicen que cantando salsa aún se nota mi lado criollo. Me alegra que la gente note que no pierdo mi esencia. La salsa me encanta y hacerla desde el criollismo me satisface mucho. También me gustan los salseros que tienen influencia del estilo cubano o puertoriqueño; pero mi favorito es Josimar con su estilo perucho, ese que empezó versionando cumbias. Creo que los peruanos tenemos mucha música y un estilo propio que debemos desarrollar más”, señala.

Sobre la grabación en Cuba, contó con el productor cubano Andy García (arreglista y director musical de Alain Pérez y muchos otros artistas de la isla) porque quería un sonido distinto y propio. “Lo que se hace en Perú es muy bueno y está siendo reconocido en el mundo entero, pero yo quería un sonido particular. Mi productor musical se tomó dos meses para estudiar los temas criollos y hacer unos arreglos que respeten mucho el género de origen. El resultado me fascinó. Mi equipo está feliz de cómo suena todo y ya estamos produciendo seis temas más, entre ellos dos inéditos”, detalló el músico que anunció, que junto a su orquesta, darán su primer show este sábado 5 de noviembre en Los Maderos de Barranco.

“Estamos tomando muy en serio este proyecto y ensayando mucho para salir a brindar un buen show para el público peruano. Ojalá les guste lo que hacemos y que pronto también podamos tener algunas colaboraciones con mis colegas como: Amy Gutiérrez, Zaperoko, Daniela Darcourt o Josimar. Espero me apoyen. Sería un sueño hecho realidad. Yo soy fan de ellos”, agregó el artista que cuenta con bastante aceptación en YouTube y Spotify.