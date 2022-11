Rodrigo González sobre Natalia Salas y su esposo: “Ese es amor del bueno, amor verdadero”

Celebra su amor. Rodrigo González habló sobre el reciente video que Natalia Salas compartió en sus redes sociales, donde se puede ver a la actriz rapándose el cabello junto a su prometido, debido a las quimioterapias que ha tenido que enfrentar producto del cáncer que padece.

Es importante recordar que la intérprete ha compartido con sus seguidores todo el proceso de su enfermedad y el apoyo incondicional que le ha brindado Sergio Coloma en todo este tiempo.

¿Qué dijo Rodrigo González?

El conductor de “Amor y fuego” habló sobre las imágenes mostradas por Natalia Salas. Ella se cortó el cabello y su pareja hizo lo mismo para acompañarla.

“ Me amas tan bonito y tan amable que no hay día que no agradezca porque seas el papá de Leandro y mi amado marido. Gracias, gracias, gracias. El pelo crece… y siento que nuestro amor lo hace también ”, escribió la actriz en el post que publicó en Instagram.

‘Peluchín’ dijo que es en los malos momentos cuando realmente se conoce a la persona que tienes al lado y que el vínculo entre Natalia y Sergio es “amor del bueno, amor verdadero (...) Lindas imágenes de lo que es el verdadero amor, el verdadero compromiso y entrega”.