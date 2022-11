Rebeca sobre enemistad entre Melissa y “América hoy”: “Las mujeres no estamos para chancarnos”

Rebeca Escribens se pronunció sobre las últimas declaraciones de las figuras de “América hoy” sobre Melissa Paredes, quien aceptó ir a su set para conversar. Como se sabe, la actriz formaba parte de la conducción del programa, pero fue separada tras revelarse su ampay.

A la conductora de “América espectáculos” no le pareció esta situación de confrontamiento e hizo un llamado de paz y reconciliación. “Qué pleitistas. Todas pueden hacer de su vida lo que quieran. Me encantaría ver a todas juntas, recuerden que las mujeres debemos unirnos, no chancarnos” , precisó.