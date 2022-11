Nicola Porcella asegura que rechazó millonario proyecto para pasar tiempo con su hijo

Nicola Porcella está orgulloso de su nueva vida como actor en formación. Luego de dejar “Esto es guerra”, el chico reality viajó a México en busca de la internacionalización, la cual parece haber conseguido. Sin embargo, ahora prefiere quedarse en Perú para pasar más tiempo con su hijo Adriano, quien pronto cumplirá 11 años.

En esa misma línea, el excapitán de ‘Las Cobras’ reveló a “América espectáculos” que rechazó un millonario proyecto en el país charro. “Si supieran el proyecto al que he dicho que no. Le acabo de decir a un proyecto que no y por la cantidad de dinero que rechacé, dirían ‘Nicola, está loco’. .. pero hay cosas más importantes ahora para mí”, señaló.

Nicola Porcella asegura que le va bien aunque no le crean

En este último año, Nicola Porcella ha sorprendido con sus nuevos proyectos como el haber participado en el reality “Reto 4 elementos”, y ahora trabajar como locutor radial. Sostuvo que a pesar de radicar en el extranjero desde hace tres años, ahora se queda en Lima para ver crecer a su hijo, y que le va bien en el extranjero, aunque “la gente cree que no”.

“Mis planes estaban en quedarme en México, pero mi hijo ya tiene casi 11 años y yo hace tres años que no vivo acá. Entonces, los niños comienzan a alejarse un poquito y para mí era muy importante comenzar a compartir con él. De repente hay que sacrificar algunas cosas, pero por los hijos uno tiene que hacer sacrificios” , agregó.

No le falta trabajo

El influencer se siente agradecido de tener trabajo y que varias marcas quieran trabajar con él, pues resaltó que vivió momentos “complicados” en pandemia tras dejar la TV peruana.

Nicola Porcella elogió a la producción del programa de competencia "4 elementos". Foto: Nicola Porcella/Instagram.

Ahora considera que el 2022 ha sido su año. “Tengo muchas marcas encima, estoy yendo por otro lado, que es lo que busqué hace tiempo”, finalizó.