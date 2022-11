Natalia Salas orgullosa tras rapar su cabello por el cáncer: “Me siento más linda que nunca”

Natalia Salas emocionó a sus fans y a la farándula luego de publicar un video en el que se rapa la cabeza y también su novio, Sergio Coloma, en señal de apoyo después de que la actriz haya empezado a notar los efectos de la quimioterapia por el cáncer de mama que se le diagnosticó el 6 de septiembre de 2022.

La intérprete de Andrea Aguirre en “AFHS”, asimismo, se siente muy agradecida con sus seguidores por todo el soporte que le dieron en estos meses cruciales. “De verdad que no puedo tener una mejor red de contención, de apoyo, un tipo increíble”, comenzó diciendo a El Popular.

Más empoderada que nunca

Natalia Salas manifestó que sentirse bello va más allá de tener el cabello largo o no. “Es loco porque muchos le tienen demasiado valor al pelo. Es un look por el que nunca habría apostado, de no ser por esta situación; sin embargo, estoy fuerte, poderosa. Me falta pelo, un seno, pero me siento más linda que nunca” .

También está feliz de tener a su novio y padre de su hijo, Sergio Coloma, como su gran sostén en estos momentos, además de hacerla sentir como la mujer más hermosa del planeta.

“No te imaginas, no hay día que no me haga sentir especial, hermosa... ¡Cómo alienta, acompaña! Por eso, con todo, pero menos miedo. Ya falta muy poquito para mi segunda quimioterapia”, finalizó.

Sergio Coloma y Natalia Salas llevan 4 años de relación y tienen un hijo, Leandro. Foto: composición LR/Natalia Salas/Instagram

Natalia Salas cuenta cómo se sintió cuando se empezó a caer su pelo

En la emotiva publicación en la que Natalia Salas y Sergio Coloma se rapan, la actriz de “No me digas solterona” narró cómo fue el proceso para tomar esa decisión y el rol importante que tiene su pareja en este momento.

“Hoy se me empezó a caer el pelo y me dolió… Me habían dicho que dolía. Y es verdad. Preferí adelantarme… y raparme . Bueno… me rapó mi @chejocoloma. Mi compañero hermoso… ¡Cómo te amo, carajo! Me amas tan bonito y tan amable que no hay día que no agradezca porque seas el papá de Leandro y mi amado marido. Gracias, gracias, gracias. El pelo crece… y siento que nuestro amor lo hace también”, escribió.

‘Peluchín’ emocionado con gesto de amor de Sergio Coloma a Natalia Salas

Figuras de la farándula se emocionaron por el amor incondicional entre Sergio Coloma y Natalia Salas, luego de que se raparan el cabello para que la actriz pueda continuar sus sesiones de quimioterapia. Rodrigo González celebró el amor.

“Amor del bueno, amor verdadero (...) Lindas imágenes de lo que es el verdadero amor, el verdadero compromiso y entrega”, dijo en “Amor y fuego”.