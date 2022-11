Mathías Brivio se confiesa sobre “Esto es guerra”: “Algo que dura tanto tiempo, desgasta”

Mathías Brivio brindó una entrevista para el canal de YouTube “La Lengua”, conducido por el actor Jesús Alzamora. El conductor habló sobre lo díficil que ha sido su carrera en la televisión peruana. En un momento, confesó que estaba cansado de trabajar en “Esto es guerra” y que, por ello, tuvo que afrontar duras críticas y etiquetas.

¿Qué dijo Mathías Brivio sobre “Esto es guerra”?

Comenzó contando la vez que el músico Pedro Suárez Vértiz lo elogio a través de una publicación en Facebook. Según Mathías Brivio, muchas personas lo atacaron con sus comentarios a través de las redes sociales.

“Le dije ‘sácalo mejo,r te está generando hate’, pero Pedro tuvo unas palabras lindas. La gente decía que por qué hablaba de un idiota. Para la gente a veces soy un idiota ”, lamentó el presentador.

Jesús Alzamora le dijo que la gente lo calificaba de esa manera porque era conductor de “Esto es guerra”. “Sí, yo creo que también es por eso”, agregó Mathías Brivio.

“Tengo 46 (edad) y 23 años en la televisión, 8 años de mi vida la he pasado en “Esto es guerra””, sostuvo. Luego, reconoció que estaba cansado de conducir el reality de América TV. “ Sí, es correcto. Me da envidia lo que tú haces, tener tu propio espacio , ser tu propio jefe, me gustaría hacerlo”, señaló.

¿“Esto es guerra” es un programa que desgasta?

Sobre el éxito de “Esto es guerra” en sus inicios, Mathías Brivio reconoció que al principio el clamor del público era mucho más mayor al que hay ahora. Mencionó que su presencia en el reality le trajo problemas en otros espacios, como cuando fue conductor en Fox Sports.