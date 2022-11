Magaly Medina habría recibido amenazas de John Kelvin: “Es un hombre vengativo”

Magaly Medina recibió en su set a Dalia Durán y a su abogada, Claudia Zumaeta, con quienes comentó sobre la excarcelación de John Kelvin y cuáles son las medidas legales que tomará para cambiar la sentencia del cumbiambero; sin embargo, un detalle llamó la atención, y es que la ‘Urraca’ contó que habría recibido amenazas del cantante.

Según la bailarina cubana, su aún esposo, lejos de mostrar sus cambios tras pasar más de un año en prisión, fue grabado con ánimos de buscar venganza contra sus detractores. En ese momento, la conductora añadió que le enviaron a su productor un audio a modo de amenaza, en donde el músico tramaría una venganza.

“Yo escuché una conversación y lo voy a decir porque no sé si el abogado de John Kelvin se la mandó a mi reportero para que yo la escuchara a modo de amenaza, cosa que a mí sus amenazas no me hacen temblar”, expresó Medina.

Magaly cuestiona comportamiento de John Kelvin

Después de aclarar que no puede difundir el audio, Magaly Medina detalló el tono de voz de John Kelvin cuando hablaba con su abogado y señaló que parecía altanero y buscaba enjuiciarla.

“En esa conversación se nota a un John Kelvin que no aprendió nada, que no tiene ni humildad ni sencillez, que le dice al abogado que yo estoy mintiendo junto contigo (Dalia), que además le dice, ‘hay que enjuiciarla, póngale un juicio a Magaly, métale un juicio’, todo eso, un hombre vengativo, revanchista” , dijo.

En esa misma línea, la figura de ATV aseguró que le entregará el material a la defensa legal de Dalia Durán y formará parte de las pruebas que confirmarían que el músico no cambió. “Para que lo vuelvan a analizar los psicólogos del Poder Judicial, a los jueces que vean nuevamente el caso”.

