¿Quién es Yuleika Vásquez, la primera esposa de John Kelvin, el cantante que salió de prisión?

¡Una vida de llena escándalos! John Kelvin es un cantante peruano que tiene un historial mediático amplio y no solo por infidelidad o abandonar a sus hijos, sino también por ser un agresor de mujeres. Dichos delitos comprobados hacia su aún esposa Dalia Durán lo hicieron estar encarcelado por más de un año; sin embargo, ella no fue la única cubana con la que compartió su vida.

En la actualidad muchos conocen los problemas legales del cumbiambero, pero pocos recuerda quién es Yuleika Vásquez, la exbailarina con quien tuvo sus primeros dos hijos y quien se hizo conocida en el 2009 cuando lo acusó de no ver a sus herederos por más de 20 días e iniciar una relación con la anfitriona a quien acabó golpeando brutalmente este 2021.

En la siguiente nota te contaremos más detalles sobre la expareja de John Kelvin, quien lo acabó defendiendo, luego de que fuera condenado a 21 años de prisión por violentar a la exconductora Dalia Durán.

¿Quién es Yuleika Vásquez?

Jonathan Sarmiento Llanto, más conocido en el espectáculo como John Kelvin, comenzó su trayectoria artística como cantante de salsa en la primera orquesta que fundó Vernis Hernández en nuestro país. En el mismo entorno, la cubana Yuleika Vásquez trabajaba como bailarina para la agrupación musical de su mismo país de origen, Dan Den.

Todo indica que se conocieron porque laboraban en el mismo rubro y no solo llegaron a tener una relación como pareja por varios años, sino que también tienen dos hijos, que son los primeros herederos del intérprete de “Quédate con él”.

¿Cómo finalizó el romance entre Yuleika Vásquez y John Kelvin?

En 2009, la artista Yuleika Vásquez se presentó en el programa de Magaly Medina para acusar a John Kelvin de abandono no solo de hogar, sino también a sus hijos. De esa forma, expresó: “Yo puedo superar el abandono, pero mis hijos no se merecen eso. Mi hijo Francesco necesita tratamiento psicológico porque piensa que su padre lo ha olvidado ”.

Además, aseguró que el cantante estaba saliendo con Dalia Durán, quien sería su esposa tiempo después, pese a no haber terminado con ella: “Cuando se fue de la casa me puso excusas, no me dijo el motivo por el cual se iba. Como a los 15 días regresó a la casa y me dijo que esperaba un hijo contra mujer ”.

Varios años después de ese escándalo, en 2012, la exbailarina Yuleika Vásquez presentó una denuncia en la Fiscalía de la Nación contra el cantante John Kelvin por llevarse a sus hijos sin autorización. Por ello, lo denunció en el programa “Nunca más”: “ Es una lástima que él sea el padre de mis hijos (...) es muy poco hombre, es una basura de hombre . Cuando se fue con ella, me dejó”.

¿Qué dijo Yuleika Vásquez sobre la denuncia de Dalia Durán a John Kelvin?

Después de todos esos problemas legales y mediáticos, la modelo cubana Yuleika Vásquez se alejó de las pantallas de televisión y se enfocó a trabajar por su cuenta. No obstante, cuando la anfitriona Dalia Durán denunció a John Kelvin por agredirla física y psicológicamente, y violarla el año pasado, el programa “América hoy” se puso en contacto con ella para ver si le había sucedido algo similar.

La exbailarina manifestó que no metía las manos al fuego por nadie, pero: “Yo no he pasado por lo mismo de Dalia, porque a mí nunca me agredió ni con la punta del dedo. Nunca sufrí agresiones físicas y eso es lo que muchas personas están intentando hacer ver. No recibí algún golpe del padre de mis hijos. La situación que Dalia está pasando con John no es en lo más mínimo igual a la mía”.

En la actualidad, Yuleika Vásquez está alejada de la televisión y ni siquiera trabaja con sus redes sociales, ya que tiene su perfil privado. La única información que se leen en sus cuentas es que está trabajando como administradora de una sede de Multident en la avenida La Marina, San Miguel.