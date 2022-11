¿Qué pasaría con Giuliana Rengifo en “El gran show” tras el despido de su bailarín, George Neyra?

Desde el inicio del programa, Giuliana Rengifo reveló que el baile no era su fuerte y ello la llevó a ser eliminada de “El gran show”, pero por el ‘salvavidas’ del jurado regresó y terminó en sentencia junto al Dr. Capillo. Sin embargo, ahora su situación se habría complicado más con la separación de su pareja de baile, George Neyra.

Según la versión de Neyra, el motivo de su suspensión se debería a la caída de la cumbiambera luego de que el bailarín no pudiera cargarla, lo que terminó restándole puntos en su presentación.

“A la hora de retroceder, la pista es muy resbalosa de por sí, fue una mala pasada del taco , del zapato. Mantuvimos el timing, al margen de ese pequeño percance”, intentó justificar el coreógrafo, pero la respuesta no fue del agrado del jurado ni de Gisela Valcárcel.

El descargo de George Neyra

El coreógrafo de Yahaira Plasencia publicó una serie de historias en Instagram donde dio a conocer que fue separado de “El gran show” y no podrá presentarse este sábado 5 de noviembre.

“Hago este video porque me recibí una noticia que me saca de cuadros, la verdad. Ya no voy a estar este sábado a la gala de ‘El gran show’, para toda esa gente que esperaba verme ahí este sábado, pues, no, no voy a estar”, sostuvo George Neyra.

Giuliana Rengifo y George Neyra en "El gran show". Foto: prensa GV Producciones

“Acabo de recibir ese comunicado, ellos tendrán sus razones, la sabrán explicar este sábado en vivo. La verdad, yo tengo mucho más que decir, mucho más que hablar, pero, por el momento, prefiero quedarme callado”, agregó con la voz entre cortada.

Ethel Pozo explicó detalles de la salida de George Neyra

El miércoles 2 de noviembre, las conductoras de “América hoy” no se quedaron calladas antes la polémica de la suspensión de George Neyra. Por ello Ethel Pozo salió al frente para aclarar la situación.

La hija de Gisela Valcárcel dijo que el bailarín se ausentó el día martes sin pedir permiso, cuando en la TV no hay feriados y era su deber cumplir con su trabajo. “El día lunes todos vinieron a ensayar, artista con sus bailarines, las parejas empezaron el ensayo, ahí estaba Giuliana con George Neyra”.

“El día martes, el feriado, tras las fiestas de Halloween, no apareció la pareja de Giuliana Rengifo. Empezaron a llamarlo preocupados para saber qué pasaba durante todo el día, y al parecer nunca lo ubicaron, no apareció. Las demás parejas sí llegaron, todos llegaron (...) Tarde noche lo ubicaron, ¿qué dijo? No había dormido, había tomado algo”, agregó.

¿Cuál es el futuro de Giuliana Rengifo?

Ahora que Giuliana Rengifo se quedó sin pareja de baile, se habría visto en la obligación de presentarse sola. En varias historias de su cuenta de Instagram, la cantante luce preparándose para la sexta gala.

Se le aprecia ensayando el ritmo de festejo bajo la coreografía de Raúl Romero. Mientras que en otros clips dejó entrever que saldría acompañada con un staff de bailarines, pero de igual forma ella tendría que brillar por su cuenta en la pista de baile.