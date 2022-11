Dalia Durán sobre John Kelvin: “Estando en el penal me llamaba”

La reciente liberación del cantante de cumbia John Kelvin tras agredir a su esposa, Dalia Durán, sigue generando indignación en un gran sector de la ciudadanía, principalmente en la bailarina cubana, quien cuestiona que el artista pueda retomar su carrera después de todo el daño que le hizo.

Acompañada de su abogada, Claudia Zumaeta, ella estuvo presente en el programa de Magaly Medina, en el que se mostró muy incómoda con el accionar del padre de sus hijos, quien viene promocionando su regreso a la música a través de sus plataformas digitales e, incluso, el estreno de un nuevo videoclip.

John Kelvin llamaba a Dalia Durán desde prisión

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista y en el que la bailarina se mostró muy fastidiada fue cuando confesó que, durante el tiempo que el exintegrante del Grupo 5 estuvo en la cárcel, la contactó en más de una ocasión para manifestarle su amor a pesar de violentarla en diversas oportunidades a lo largo de su relación.

“Unos meses antes, este señor habló con mi papá diciéndole que me iba a cuidar, diciéndole que me amaba. Estando en el penal me hizo varias llamadas diciéndome que no me olvidaba, que me amaba, que esto y lo otro. ¿Qué personaje dentro de sus cuatro sentidos, luego de sacarme la mugre, te va a llamar para decirte esas cosas? Me decía que lo visite en prisión”, agregó

Magaly Medina recomienda que John Kelvin ingrese a rehabilitación

Tras las declaraciones de Dalia Durán, la conductora de programa “Magaly TV, la firme” recomendó al cantante que, en lugar de priorizar su retorno a los escenarios, lleve terapia para que pueda reintegrarse a la sociedad y evitar tener reacciones como las que lo llevaron a ingresar a un centro penitenciario.

“El agresor es él, no se encuentra bien, él no ha llevado terapia... En vez de tomarse tantas fotos y ponerse sonseras en las redes sociales, deberían de llevarlo a un centro de rehabilitación. Si algo lo ha llevado hasta donde estaba, es la vida que él estaba llevando (de excesos)”, indicó tajantemente la presentadora.

Dalia Durán señala que John Kelvin llevaba una vida de excesos

Entre las interrogantes planteadas, la popular ‘Urraca’ deslizó la posibilidad de que el cantante consumiera sustancias como alcohol o drogas, ante lo cual Dalia Durán confesó que, en más de una ocasión, tuvo que informar a la madre de Kelvin sobre su estado.

“Ahí está la señora Lupe, que es la madre de John y que ella diga si yo miento, que cuando ella estuvo acá Lima, yo le he mandado imágenes en la situación que llegaba John. Yo varias veces tuve que salir de madrugada para auxiliarlo, yo, la que está dando aquí la cara. Cuando pasaban cosas yo le pedía a su mamá que se lo lleve”, declaró.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables , que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.