Dalia Durán agradece a Magaly Medina por apoyar su denuncia a John Kelvin: Me cambió la vida

El cantante John Kelvin fue puesto en libertad el último martes 25 de octubre tras varios meses en prisión tras ser sentenciado por agresión física y sexual contra Dalia Durán. Luego de darse a conocer dicha noticia, miles de personas se mostraron indignadas y expresaron su rechazo a la decisión del Poder Judicial a través de las redes sociales. Ahora, la cubana se presentó en el set de “Magaly TV, la firme”.

En conversación con Magaly Medina, la exparticipante de “El gran show” hizo énfasis en que el cumbiambero busca revictimizarse. En otro momento de la entrevista, ella también le agradeció públicamente a Magaly Medina por haberla apoyado incondicionalmente desde que reveló que había sido víctima de violencia de género.

¿Qué le dijo Dalia Durán a Magaly Medina?

“Yo quiero aprovechar que estoy acá y del fondo de mi corazón te lo digo... decidí venir a tu programa, sin ningún tipo de interés, como dicen”, mencionó.

“ Yo te lo digo de corazón, tengo mucho que agradecerte como mujer porque ese fue el cambio de toda mi vida , me dieron trabajo, pagaron un lugar que este señor dejó en deuda, me pude haber quedado en la calle. (John Kelvin) debería más bien decir gracias a las personas que hicieron que mis hijos tuvieran que comer... en vez de querer seguir limpiando y victimizándose porque él no es víctima de nada”, aseveró.

¿Por qué John Kelvin salió en libertad?

Como se recuerda, el Poder Judicial ordenó la liberación de John Kelvin después de que la defensa legal del cantante presentara un recurso de apelación respecto a la denuncia por violación sexual y este fuera admitido.

En el programa de Magaly Medina, Dalia Durán y su abogada revelaron que ya han apelado para que se revierta este fallo que puso en libertad al cantante de cumbia.

John Kelvin recuperó su libertad tras estar recluido más de un año en centro penitenciario en San Juan de Lurigancho. Foto: composición LR/INPE/La República

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).