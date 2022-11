¿Qué fue de Nahuel López, el exparticipante de “Combate” que se casó con Adriana Quevedo?

“Combate” fue la ventana para conocer a muchos personajes, uno de estos fue Nahuel López, quien entró al reality en marzo de 2013, tras competir por un lugar contra Anthony Lam, Leandro Castro y Niko Ustavdich.

Para aquel entonces, ya tenía una relación de cinco meses con Adriana Quevedo y fue su romance con la conductora lo que evitó que ingrese a “Esto es guerra”. “No quise porque le veía mucha más novela”, afirmó al señalar que temía que lo quisieran emparejar con otra participante.

Nahuel López formó parte de combate en 2013. Foto: Combate Facebook

Sin embargo, el modelo argentino no duró mucho en “Combate” y fue eliminado ese mismo mes, luego de que el público prefiriera salvar a Miguel Arce y Mónica Buzaglo, mientras sus compañeros eligieron a Christian Domínguez.

Nahuel López volvió a “Combate” en 2014, como reemplazo de Carlos Hernández, y se volvió a alejar cuando ‘Coto’ retornó a las pocas semanas al programa conducido por Renzo Schuller y Gian Piero Díaz.

Nahuel López y Adriana Quevedo

En 2013, Adriana Quevedo conducía el programa “Ola Ke Ase” junto con Homero Cristalli en Panamericana y Nahuel López hacía las veces de reportero.

El 5 de agosto de ese año, Adriana Quevedo y Nahuel López se casaron en una sencilla pero romántica ceremonia en la municipalidad del Rímac.

Adriana Quevedo y Nahuel López se casaron 5 de agosto del 2013. Foto: el Popular

“Yo tengo muchas ganas de aumentar la familia (…) Adriana me ha dicho ‘yo no me caso con panza ni loca’. A partir de octubre, que nos casamos por religioso, ya ponemos todos los cartuchos”, declaró por aquel entonces el modelo argentino.

Sin embargo, la pareja tuvo que esperar seis años y someterse a varios tratamientos médicos para que, el 14 de marzo de 2020, Adriana Quevedo y Nahuel López dieran la bienvenida a su hijo Santiago.

¿Qué fue de Nahuel López?

Antes de ser un chico reality de “Combate”, Nahuel López era profesor de vóley en Argentina. Llegó a Perú con la intención de ser parte de la liga nacional, pero una lesión impidió que esto se concrete.

Luego de la boda con Adriana Quevedo, desarrolló su faceta como actor al protagonizar, en 2017, la obra “Romeo y Julieta” junto con Alicia Mercado, Gianni Chichizola, Alejandra Saba y Junior Silva.

En ese año, Nahuel López también figuró como conductor radial del programa “Vive la fiesta capital” con su esposa.

En una entrevista con el portal de Facebook “Voley Go” contó cómo, en 2017, comenzó a retomar su interés por el vóley. Tras iniciarse como asistente del técnico Horacio Bastit, ahora Nahuel López se desempeña como entrenador de voleibol en el Club Regatas Lima.