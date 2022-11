Brenda Carvalho y Julinho: ¿cómo inició su historia de amor y por qué no quieren casarse?

Brenda Carvalho y Julinho son una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Según han declarado en diversas ocasiones, el secreto de su buena relación se encuentra en la confianza, comunicación y los lazos de amistad que han forjado con los años.

“Conversación, comunicación, sonrisa y mucho chiste. En una relación tienes que ser patas primero, mejores amigos, eso fue nuestro gran secreto, decirnos todo lo que pensamos, eso es chévere”, dijo la exintegrante de Axé Bahía en una entrevista.

¿Cómo empezó su historia de amor?

El largo romance entre Julinho y Brenda Carvalho empezó en el 2010, aproximadamente en el mes de agosto, cuando ambos ya habían terminado con sus respectivas parejas. Por su parte, el futbolista había roto con la modelo Paola Arias y la bailarina había puesto fin a su matrimonio de 4 años.

Brenda Carvalho prometió nunca casarse. Julinho le entregó anillo de compromiso simbólico. Foto. @brendacarvalhoaxe/Instagram.

“Todo sucedió de forma tan natural. Me comprende, es romántico, caballero, es amigo, son tantas cualidades que tiene. Las personas que lo conocen saben lo que estoy diciendo”, dijo la animadora de eventos cuando le preguntaron sobre el inicio de su relación con Julinho.

En cuanto al exfutbolista, siempre se ha referido a Brenda como el amor de su vida. “Es todo, es la mujer ideal, la mujer perfecta, superdivertida, te mueve y remueve la vida, jamás está parada, es como yo. Conozco sus virtudes y defectos, ambos sabemos lo que nos gusta y no nos gusta. Han ocurrido muchas cosas en nuestras vidas, ahora solo queremos vivir el momento”, expresó con ternura.

¿Por qué Julinho y Brenda Carvalho no piensan en casarse?

A pesar de que la pareja lleva más de una década juntos, el matrimonio no se encuentra en sus planes, ya que sienten que sus vidas se encuentran bien así como están. “Yo no me caso, a mí se me quitó el sueño del matrimonio y a Julinho también. Vamos a vivir nosotros nuestra vida como está. Tenemos nuestra manera totalmente distinta, lo sé, (...) y nos respetamos que es lo más importante. Las relaciones con respeto es lo mejor que puede haber”.

Brenda Carvalho y Julinho empezaron su relación sentimental en el 2010. Foto: Brenda Carvalho/Facebook

“El tema del matrimonio lo respeto muchísimo, demasiado, me encanta ir a un matrimonio y llevar el anillo, pero no ponérmelo. Ya me lo puse una vez y me arrepentí. Tanto que me arrepentí y dije: ‘Nunca más’. Esa fue una promesa que me hice”, confesó la bailarina a El Popular.