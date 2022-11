Tula revela que su hija se encuentra contenta por su salida de “EBDT”: “La única que está feliz”

Tula Rodríguez culminó su período como conductora en “En boca de todos” tras el retiro del programa de las pantallas de América TV y, desde entonces, tiene mucho tiempo libre que desea pasar al lado de los que ama: su familia. Tal fue el caso de este 2 de noviembre, que la figura de TV relató que una de las personas más felices con su salida del espacio de espectáculos era su hija Valentina, pues podía pasar más tiempo de calidad con su progenitora.

“La que está feliz de que yo no trabaje es esta niña. Me voy a ir a trabajar, hoy te aviso, ah”, le advirtió a su heredera a modo de broma. “Ella está feliz de que me quede en la casa. ¿Quién va a venir y va a encontrar a mamá?”, le preguntó Tula a Valentina en otro momento. “Yo”, respondió la adolescente.