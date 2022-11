Magaly Medina y Rodrigo González mantuvieron una de las amistades más famosas en la televisión peruana, pero luego de varios años los famosos se alejaron y rompieron su vínculo en medio de varios dimes y diretes que se enviaron constantemente desde sus programas que se emiten en ATV y Willax, respectivamente.

No obstante, la presentadora sorprendió al afirmar el último 1 de noviembre que considera al popular ‘Peluchín’ como una ‘estrella’ y aprovechó la ocasión para negar que haya intervenido en la obstaculización de su ingreso al canal 9.

Magaly reconoce la trayectoria de Rodrigo González

En su programa “Magaly TV, la firme”, Medina inició su programa recordando sus mejores momentos en la televisión. Justamente, uno de los sucesos ocurrió cuando en 2020 recibió en su set a Rodrigo González, con quien interpretó un rap en una época en la que aún conservaban su amistad.

Magaly Medina aseguró que el conductor de “Amor y fuego” es una “estrella” de la TV, pese a sus últimos enfrentamientos: “Lo recibimos como estrella (en referencia a González), es cierto porque lo es, en otro programa, en otro canal, pero lo es. Hay público para todo el mundo”, comentó.

Magaly niega haber prohibido ingreso de ‘Peluchín’ a ATV

En esa misma línea, Magaly Medina aprovechó el momento para negar ser la causante de que Rodrigo González llegue a ATV, tal como lo había afirmado el presentador en el pasado.

“En este canal, yo no le cierro las puertas a nadie porque no es mi canal. Este canal tiene dueños, hay ejecutivos que deciden las pautas. Yo puedo tener un momento de engreimiento y decir ‘fulano no quiero que entre’, pero si acá el dueño del canal decide traer a Perico de los Palotes, está en todo su derecho de hacerlo”, acotó.