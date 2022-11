Periodista de ATV sobre desplante de Jimmy Santi en su programa: “Nos hizo pasar vergüenza en vivo”

Jimmy Santy protagonizó bochornoso episodio al acudir como invitado al programa “Punto de vista” de ATV conducido por la periodista Katty Villalobos. Todo iba bien hasta que la producción emitió la pista de “Chin chin” para que el intérprete la cantara, pero este tema no era el que Santy deseaba interpretar. Por ello, hizo un ademán de rechazo y tras cantar unas estrofas por obligación, atinó a retirarse del set y dejaba a los conductores a su suerte.

En vista de las críticas y de señalamientos de cibernautas en las que alegaban que la situación fue planeada, Villalobos salió a dar la cara para mostrar las pruebas que respaldaban que los responsables de aquella incómoda situación fue el equipo de Jimmy y no la producción de su espacio. “ La gente dice que yo estoy mintiendo que Jimmy no me pudo hacer esa vergüenza en vivo: sí lo hizo ”, sostuvo la periodista. Tras ello, emitió las capturas de pantalla y audios de WhatsApp en los que el equipo de Santy aceptaba su error y hasta le pedía disculpas por el mal rato.