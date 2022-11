Grupo 5 anuncia a DJ Peligro como telonero y fans ruegan por entradas: “Malditos revendedores”

El Grupo 5 se ha convertido en una de las orquestas de cumbia peruana más importantes de la actualidad. Ello ha quedado demostrado a lo largo de los últimos años con la gran cantidad de reproducciones que registran sus canciones en las plataformas digitales y las masivas asistencias a sus conciertos en el Perú y otras partes del mundo.

Recientemente, la agrupación, que tiene como vocalista a Christian Yaipén, anunció un concierto especial llamado “Noche de oro”; no obstante, a pocas horas del aviso, las entradas para el evento se acabaron. A raíz de esta acogida, el grupo musical habilitó dos fechas más, cuyos pases también se agotaron en cuestión de minutos. Ahora se ha revelado que DJ Peligro será telonero en los tres shows.

“ Nuestro gran amigo DJ Peligro será el encargado de iniciar los tres días de conciertos en el anfiteatr o. ¡Conciertos inolvidables! #Grupo5 #DjPeligro”, se lee en el Facebook y el Instagram oficial del Grupo 5.

Grupo 5 confirma a DJ Peligro como telonero para sus conciertos en Lima. Foto: Grupo 5/ Instagram

Fans claman por más entradas para conciertos del Grupo 5

Al enterarse de esta noticia, los fanáticos de la agrupación norteña se mostraron muy entusiasmados. Sin embargo, quienes no llegaron a adquirir tickets, lamentaron que muchas personas hayan comprado entradas con la única intención de revenderlas al mejor postor.

“Quiero ir y no hay entrada”, “Necesito una entrada para el viernes”, “En el futuro vendan entradas de forma presencial”, “Quiero ir al concierto, pero ya no hay entradas y no pienso fomentar la reventa”, “Malditos revendedores, no alcancé a comprar”, fueron algunos de los comentarios.

Fans piden más entradas para ver al Grupo 5 en concierto. Foto: Grupo 5/ Instagram

Grupo 5 hace sold out para sus 3 conciertos en Lima

El Grupo 5 puso a la venta las entradas para su concierto “Noche de oro” del 4 de noviembre y los fans compraron todas en tan solo minutos.

Gracias a este acontecimiento, se abrieron dos nuevos conciertos, para el 5 y 6 de noviembre, pero los boletos también se acabaron rápidamente.