¡No va más! La útima gala de “El gran show” ha dejado mucho de que hablar debido a la polémica caída de Giuliana Rengifo. La cantante de cumbia sufrió un incidente junto a su bailarín George Neyra durante su presentación de baile.

George Neyra fue despedido por Gisela Valcárcel

Luego del percance del último sábado 29, George Neyra anunció a través de su cuenta de Tiktok que ya no pertenece más a “El gran show”. El joven se mostró bastante sorprendido e incómodo por la decisión de la producción y señaló que no esperaba que Gisela Valcárcel tome esta radical decisión.

“Acabo de recibir una noticia que me pone un poco desconcertado y me saca de cuadro. Ya no voy a estar desde este sábado en las galas de ‘El gran show’. Para toda la gente que quizás pensaba verme ahí, pues no, no voy a estar”, sostuvo.

¿Quién es George Neyra, el exbailarín de Giuliana Rengifo?

George Neyra Marttini es un reconocido bailarín y coreógrafo peruano. Se encontraba laborando en “El gran show” desde hace algunas temporadas y ha sido pareja de varias artistas. Debido a su talento para el baile y su aparición en televisión, también realiza colaboración con algunas marcas de entrenamiento y centros de rehabilitación física.

En su cuenta oficial de Instagram comparte sus presentaciones, rutinas de baile y de entrenamiento con sus más de 57.000 seguidores. Además, en la descripción manifiesta ser: “Bailarín & Coreógrafo de @YahairaPlasencia”, se lee.