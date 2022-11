Bailarín revela que Gisela lo botó de “EGS” por caída de Giuliana Rengifo: “Tengo mucho que decir”

Nueva polémica en “El gran show”. Luego de que Giuliana Rengifo sufriera una caída junto a su bailarín George Neyra en el programa de Gisela Valcárcel el último 29 de octubre, la presentadora decidió retirar al trabajador del espacio sabatino, según denunció en sus redes sociales el mismo danzante.

Bailarín desconcertado por decisión de Gisela Valcárcel

A través de su cuenta de Tiktok, el bailarín George Neyra compartió un video en el que anunció su abrupta salida de “El gran show” y señaló que no esperaba que Gisela Valcárcel y la producción del programa tome esta radical decisión.

Con la voz quebrada, el joven señaló que no se le verá bailando más junto a Giuliana Rengifo y precisó que se encuentra desconcertado por lo sucedido. Vale recordar que días atrás la cantante afirmó que iba a hablar con el trabajador y la producción de “EGS” tras la caída que ambos protagonizaron.

“Acabo de recibir una noticia que me pone un poco desconcertado y me saca de cuadro. Ya no voy a estar desde este sábado en las galas de ‘El gran show’. Para toda la gente que quizás pensaba verme ahí, pues no, no voy a estar ”, dijo.

George Neyra asegura que tiene “mucho que decir”

George Neyra aclaró que hasta el momento el programa no le ha explicado las razones de su salida y lanzó una fuerte advertencia contra Gisela Valcárcel, pues aseguró que tiene muchas cosas que decir sobre “El gran show”.

“Acabo de recibir ese comunicado, ellos tendrán sus razones, sabrán explicar este sábado en vivo, yo también tengo mucho que decir, tengo más que hablar , pero por el momento prefiero mantenerme callado, así prefiero mantener las cosas, bueno, eso en realidad”, acotó.