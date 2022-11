Bailarín despedido de “El gran show” se defiende de acusación de Ethel Pozo: “Se inventan”

George Neyra, el bailarín de Giuliana Rengifo que fue despedido de “El gran show”, se pronunció luego de que la conductora Ethel Pozo y sus compañeras de “América hoy” aseguraran que fue retirado del programa debido a que no llegó a los ensayos tras las fiestas de Halloween, ya que esta acusación no sería cierta.

¿Qué respondió el bailarín despedido de “El gran show”?

El artista utilizó su cuenta de Instagram para desmentir esas declaraciones con una fuerte frase. “Se inventan”, escribió el danzante al compartir la noticia de la versión de Ethel Pozo.

Bailarín despedido de “El gran show” se defiende. Foto: captura Instagram / George Neyra

Horas antes, aseguró que la producción del reality de Gisela Valcárcel terminó su contrato por la caída que protagonizó con la cumbiambera Giuliana Rengifo.

“Ya no voy a estar este sábado a la gala de ‘El Gran Show’. Para toda esa gente que esperaba verme ahí este sábado, pues, no, no voy a estar”, expresó.

“Acabo de recibir ese comunicado, ellos tendrán sus razones, sabrán explicar este sábado en vivo, yo también tengo mucho que decir, tengo más que hablar, pero por el momento prefiero mantenerme callado, así prefiero mantener las cosas, bueno, eso en realidad”, sostuvo George Neyra.

¿Qué fue lo que dijo Ethel Pozo sobre el bailarín de Giuliana Rengifo?

Este 2 de noviembre, Ethel Pozo dio su versión sobre el despido del bailarín George Neyra. “El feriado, tras las fiestas de Halloween, no apareció la pareja de Giuliana Rengifo, empezaron a llamarlo preocupados para saber qué pasaba durante todo el día. Al parecer nunca lo ubicaron, no apareció”, expresó.

La hija de Gisela Valcárcel mencionó lo que el participante le habría dicho a la producción de “El gran show”. “Tarde noche lo ubicaron, ¿qué dijo? No había dormido, había tomado algo”, señaló.