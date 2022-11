¡Sí se pudo! Con gran sorpresa, Christian Domínguez celebró el 1 de noviembre su tercer aniversario de relación con la cantante Pamela Franco y, de esta manera, puso fin a la ‘maldición’ que muchos indicaban que lo perseguía, pues el artista no lograba superar este tiempo con sus anteriores parejas. Sin embargo, pocos saben cómo inició la historia de amor entre el líder de la Gran Orquesta Internacional y la exvocalista de Alma Bella, la cual también contó con más de una ampay.

¿Cómo se conocieron Christian y Pamela?

A fines de noviembre del 2019, Christian Domínguez y Pamela Franco se presentaron en el programa “El reventonazo de la Chola” y revelaron que se conocieron 8 años atrás, cuando coincidieron en un evento musical.

“La conocí hace ocho años en un concierto en Huancayo. Sí, me acuerdo, porque ella conoce a Ángelo Fukuy y yo le pregunté ‘¿cómo se llama ella?’, y me dijo ‘Pamela’, ahí la conocí”, dijo.

Por su parte, la cantante mencionó que para ella dicho encuentro fue casual y nada más. “Sí, me acuerdo como algo fugaz”, acotó.

Christian Domínguez y Pamela Franco cumplen 3 años juntos. Foto: captura/América TV

Su acercamiento con Pamela Franco

Tras ese rápido encuentro, no fue hasta agosto del 2019 que Christian Domínguez y Pamela Franco volvieron a coincidir en el programa “Se pone bueno”. Ambos eran los principales conductores del espacio musical.

Dicho magacín habría sido el lugar en el que nació el acercamiento entre ambos, pues debido a las grabaciones del programa pasaban mucho tiempo a solas en los camerinos, según reveló poco tiempo después Janet Barboza en el programa “El valor de la verdad”.

Susan Ochoa, Christian Domínguez y Pamela Franco

Ampays y confirmación del romance

Los rumores de un romance entre Christian Domínguez y Pamela Franco salieron a la luz luego de que fueran ampayados por el programa “Magaly TV, la firme” en una salida, pese a que hasta en ese momento el cantante mantenía una relación con la bailarina Isabel Acevedo. No obstante, el líder de Gran Orquesta Internacional salió al frente y aclaró que ya había terminado su relación con la popular ‘Chabelita’.

Después de este ampay, no paso más de un mes para que volvieran a ser captados juntos en una situación similar en Chimbote. A Domínguez no lo quedó de otra que confirmar que se encontraba saliendo de forma exclusiva con Pamela Franco, con quien posteriormente formalizó su relación.

“No sé por qué tanta alharaca, somos salientes confirmados y vamos a seguir saliendo y si esto llega a buen puerto, esto va a ser oficializado”, dijo en ese entonces a los periodistas de la popular ‘Urraca’.

Son padres de una niña

Christian Domínguez y Pamela Franco siempre expresaron su deseo de convertirse en padres, algo que se consolidó el 4 de marzo del 2021, cuando la artista dio a luz a una niña. La noticia fue confirmada por el propio cantante en el programa “América hoy”, donde trabaja como panelista.

Vale precisar que, el artista tiene otros dos hijos de sus anteriores compromisos con Karla Tarazona y Melanie Martínez.

Pamela Franco y Christian Domínguez son padres de una niña. Foto: Instagram

Christian y Pamela celebran 3 años de relación

A la fecha, Christian Domínguez y Pamela Franco llevan una sólida relación sentimental y su tercer aniversario lo celebraron en el programa “América hoy”

“Sé que ella es la persona con la que me quiero quedar. Me diste un hogar, que es lo más complicado”, expresó Domínguez. “Aquí parada y con todo esto, he comprobado que estoy muy enamorada de ti, mi amor”, le respondió Pamela.