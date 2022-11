Andrés Hurtado se disfraza de gladiador y monta a caballo por Halloween: “Entrada triunfal”

Al igual que otras figuras de la farándula peruana, Andrés Hurtado celebró Halloween en un evento especial. En esta oportunidad, el conductor de “Sábado con Andrés”, programa de Panamericana TV, asistió al Sexy Halloween y, fiel a su singular estilo, lo hizo nada menos que con un disfraz de gladiador. Posteriormente, compartió las imágenes de este momento en su Instagram oficial.

En sus redes sociales, el estrambótico presentador mostró, además, un video en el que aparece disfrazado por Noche de Brujas mientras pasea a caballo por las calles de Lima. Aquí, Hurtado es escoltado por un grupo de personas caracterizadas como soldados romanos.

“¡Ave Andrés! La Guardia Pretoriana escolta al gladiador Andrés Hurtado en su entrada triunfal al Sexy Halloween” , escribió el popular ‘Chibolín’ junto a dicha publicación en su cuenta de Instagram.

Gracias a su ingenioso traje para este Halloween 2022, Andrés Hurtado se llevó el premio al mejor disfraz, por lo que se hizo acreedor a la entrega de 5.000 dólares.

Andrés Hurtado revela que casi muere por taquicardia

En una de las transmisiones de “Sábado con Andrés”, el animador contó que, en una oportunidad, casi pierde la vida después de haber ingerido unos medicamentos.

“Yo llegué en un momento crítico. No sabía que era hipertenso. Utilicé unos medicamentos que me dieron una taquicardia gigantesca y me llevaron, a punto de morir, a la Clínica San Pablo”, relató.

Productor de Andrés Hurtado lo trolea

El productor del programa presentado por Andrés Hurtado bromeó con el conductor, al ‘amenazarlo’ con reemplazarlo por Ernesto Pimentel si cometía algún error durante su programa en vivo.

“Está hablando de trayectoria y no de televisión. Si te equivocas, traemos a ‘La Chola Chabuca’“, mencionó.