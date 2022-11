Magdyel Ugaz es una actriz peruana que ha trabajado en teatro, cine y televisión durante muchos años sin involucrarse en escándalos ni problemas mediáticos. Ni siquiera en sus redes sociales comparte información personal, solo crea contenido motivacional y promociona a las empresas con las que trabaja.

Este 31 de octubre, mientras todos celebraban Halloween y el Día de la canción criolla, la intérprete de la ‘Teresita’ en “Al fondo hay sitio” publicó un post muy íntimo en su Instagram en el cual detalla cómo se está recuperando de la última intervención quirúrgica a la que se sometió.

Magdyel Ugaz se operó de endometriosis

La empresaria Magdyel Ugaz reveló que tras varios años de sufrimiento por supuestos dolores menstruales y cólicos fue diagnosticada con endometriosis. Por ello, decidió realizarse una operación que la libre de ese mal: “Hoy se cumple 15 días de mi operación de endometriosis, enfermedad de la que no se habla mucho, y que en muchos casos se disfraza con el dolor menstrual . Es una de las enfermedades ginecológicas más comunes y desconocidas. Llegar a mi diagnóstico me tomo año. (…)”.

Magdyel Ugaz confies el mal que padeció por varios años. Foto: Magdyel Ugaz/Instagram

Asimismo, le dio un consejo a sus seguidoras: “Un diagnóstico a tiempo puede ayudar a aliviar muchas de las cosas que hoy nombro. Entre ellas, una muy importante, la infertilidad . No es normal que te dé dolores menstruales fuertes, no es normal tener sangrados fuera de nuestro ciclo. Hemos callado muchos de esos dolores porque no queríamos que nos digan ‘Ah, estás en tus días’. Hagámonos cargo y pidamos ayuda”.

Mónica Sánchez elogia a Magdyel Ugaz

Las actrices Mónica Sánchez y Madyel Ugaz se conocieron en el año 2009 cuando empezaron a grabar la teleserie “Al fondo hay sitio”. En ese momento, no contaban con que pasarían después de mucho tiempo trabajando en las escenas de dicha producción y la amistad que afianzarían con lo vivido.

Mónica Sánchez y Madgyel Ugaz afianzan su amistad y lo demuestran en redes sociales. Foto: Mónica Sánchez/Instagram

Por ello, la intérprete de ‘Charito’ le dedicó un extenso y emotivo mensaje a su cuñada de ficción, la Teresita: “Contigo todo vibra con color y alegría. Contigo la risa y la lágrima tienen espacio, valor y lugar. (…) La Tere y Charito nos permitieron encontrarnos, mirarnos a los ojos y hablar desde el corazón. Hoy somos nosotras las que compartimos, soñamos y miramos el mundo con la misma pasión”.