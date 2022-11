¿Por qué Laura Huarcayo renunció a “Lima Limón”, programa que condujo por 6 años en América TV?

Laura Huarcayo dejó “Lima Limón” en el 2011, luego de seis temporadas por la pantalla chica. Se habló poco de los motivos de su salida, que marcó un alejamiento temporal luego de debutar en el recordado magazine de América Televisión al lado de Carlos Alcántara y, posteriormente, la ‘Carlota’.

¿Por qué renunció a “Lima Limón”?

Magaly Medina fue quien confirmó dicho rumor. Señaló en su programa que la exreina de belleza se tomaría un tiempo lejos de los reflectores.

Laura Huarcayo nació el 14 de junio de 1974. Foto: composición LR/Fabrizio Oviedo/Laura Huarcayo

Según dijo, su decisión de salir fue por motivos de salud. Su médico de cabecera le habría dado la recomendación tras diagnosticarle unos problemas.

Ese año, la productora Mariana Ramírez del Villar dio detalles del caso. “El alejamiento se debe a un problema físico, que no es de gravedad, pero sí de cuidado, que le exige reposo”, señaló.

“ Es un tema de alto estrés y necesita descansar ”, agregó a América Noticias. “Laura tiene miedo de no poder controlar su salud”, finalizó.

¿Había una mala relación laboral entre Laura y su exproductora?

En declaraciones a la revista Gisela de 2011, Laura Huarcayo puso fin a las especulaciones sobre una mala relación laboral con Mariana Ramírez del Villa y Raúl Romero, figuras de ProTV.

Laura Huarcayo y Carlos Alcántara fueron los conductores de Lima Limón. Foto: GLR

En ese sentido, confirmó que existían diferencias desde tiempo atrás. “Por respeto a esa familia preferí no revelar las cosas que pasaban”, dijo.

“Yo siempre he buscado un lugar, esté o no en la televisión, donde sienta que el mismo trato que doy también lo recibo. Un lugar donde haya mucho respeto. Yo soy así”, añadió.

Este fue el verdadero motivo de su salida

Reconoció que la enfermedad que le diagnosticaron, cálculos renales, no era tan grave como para dar un paso al costado en la conducción.

No obstante, la mala relación con su exproductora la dañaba emocionalmente, por lo que tomó tal decisión. La misma fue respaldada por sus médicos.

“Ahora yo no juzgo a las personas porque creo que no hay ni buenos ni malos. Creo que podemos dañar a alguien y no nos damos cuenta”, sentenció.