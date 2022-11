Inicia su gira con el pie izquierdo. Josimar tenía planeado cantar en Lima este 31 de octubre, pero las autoridades cancelaron el concierto. El salsero llegó a territorio peruano para ofrecer dicho show, pero la notificación le llegó horas antes de iniciar el evento.

Magaly Medina se contactó con Hubert Quiroz, miembro de la Fiscalización Administrativa Municipalidad de Los Olivos, para que pueda explicar los motivos.

De acuerdo con el inspector, la falta de documentación habría desencadenado este hecho. “El certificado de Defensa Civil se ha venido a verificarse con la Fiscalía de prevención del delito y se ha constatado que no cuenta con esto ”, declaró.

Josimar Fidel se reencontrará con su fanaticada en Perú. Asegura que no hablará de su vida privada. Foto: Composición LR | Facebook | Josimar

El accidentado regreso de Josimar a Lima

¿Aires de divo? Josimar pisó suelo peruano luego de un tiempo viviendo en Estados Unidos y fue recibido por la prensa en los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez.

El intérprete de “La protagonista” no quiso brindar declaraciones a los medios y tuvo gestos desafiantes con ellos. “ No me pongas la cámara en la cara, por favor” , se le escucha decir.

“Deberías dar gracias a la prensa y al público porque de eso vive el artista. Eso lo mantiene a uno en vigencia”, fue la crítica de Magaly.

Bloque HTML de muestra

Josimar se sincera

En declaraciones a La República, Josimar se mostró agradecido por el éxito de su carrera musical. Dijo que su trayectoria en Perú llegó a tope y, por eso, ha buscado oportunidades en el extranjero.

“Ya tenía que salir para buscar nuevos retos, nuevos horizontes, nuevas oportunidades para mi carrera, y todo el mundo sabe que Estados Unidos es el país de las oportunidades, es el país donde están todas las disqueras”, expresó.