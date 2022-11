Jaime Bayly: ¿quiénes son las madres de las 3 hijas del periodista?

Jaime Bayly, apodado el ‘Tío terrible’, es actualmente conductor de un espacio televisivo en Miami, donde ahora reside. El presentador, cuya vida privada no ha estado muy alejada de los reflectores, tiene tres hijas en total, quienes son fruto de las relaciones con su actual pareja y con su exesposa.

En este sentido, sus descendientes tampoco han crecido fuera del ojo público, por ejemplo, a las mayores se les pudo ver en una ocasión incursionando en el modelaje. Conoce quiénes son las mamás de las hijas de Jaime Bayly.

Sandra Masías y Silvia Núñez, madres de las hijas de Jaime Bayly

Sandra Masías

Sandra Masías fue esposa de Jaime Bayly cuando él tenía aún un programa en un canal de televisión abierta. Fue en ese espacio en el que presentó por primera vez a la madre de sus hijas Camila y Paola.

En ese entonces, se dirigió hacia ella como la mujer a quien más había amado. Asimismo, por la coyuntura del Día de la Madre, no dudó en darle un cálido saludo en vivo.

Bayly se habría conocido con Masías, según relató en uno de sus programas, cuando él tenía 24 y ella 21 años. Pese a que su relación siempre había sido bien referida por el escritor, se vieron envueltos en una polémica cuando trascendió a los medios de TV que él, luego de divorciarse, había retirado a Sandra Masías y a su hija del hogar que compartían.

Incluso, en palabras del periodista, su expareja, al enterarse de que él tenía una nueva relación, y fruto de ello esperaba un hijo, le propuso tener un descendiente más en los próximos tres años.

“Yo no voy a defraudar esa ilusión de Sandra, perdóneme, pero yo soy un caballero. Si me pide que le dé un hijo más, encontraré la manera. Perdóname, Silvia, de convencerte para que me des permiso y cumpla mi promesa”, dijo en su programa de TV “El francotirador”.

Sin embargo, el ofrecimiento habría quedado en el aire, pues ambos ya no han vuelto a vincularse. Sandra Masías ha continuado con un perfil bajo y se ha enfocado a sus labores como gerente de Servicios y Desarrollo de la empresa hotelera Inkaterra. Ella cuenta con estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. y con una especialización en Gestión Hotelera por el Instituto de Tecnología de Singapur.

Silvia Núñez del Arco

Cuando la relación de Silvia Núñez del Arco y Jaime Bayly fue expuesta a la farándula, causó todo tipo de reacciones. Esto debido principalmente a las diferencias de edad, pues se llevaban 24 años. Ella tenía 21 años y él 45.

Silvia Núñez del Arco es escritora y llegó a ser entrevistada en el 2007 por el periodista en el programa “El francotirador”. Ella llegó a confesar en uno de sus libros que no pensó que se iba a enamorar, puesto que no pensaba hablarle ni pedirle un autógrafo.

Sin embargo, en ese momento, se encontraban cada uno en pareja. Ella salía con un motociclista y el escritor estaba con su colega Luis Corbacho. Posteriormente, ya en el 2010, dieron a conocer que mantenían una relación.

No pasó mucho tiempo para que también revelaran que la autora y él se encontraban en la dulce espera. Una semana antes de que nazca su bebé, los dos contrajeron matrimonio en Miami, EE. UU. Así, ambos recibieron a Zoé, quien es la menor de las hijas del periodista.