¿Cómo Ivy Queen se hizo un espacio en el mundo del reguetón?

Martha Ivelisse Pesante, más conocida como Ivy Queen, es una cantante puertorriqueña muy reconocida del género urbano. La artista ha logrado posicionar varios de sus temas en emisoras radiales a nivel mundial, consagrándose como la ’Reina del reggaeton’.

Recientemente, la compositora se presentó en el festival Halloween Urban Dance realizado el 31 de octubre en el Estadio San Marcos.

¿Cómo fueron los inicios de Ivy Queen?

Ivy Queen nació Añasco, Puerto Rico, pero vivió la mayor parte de su infancia en Nueva York, Estados Unidos. Su acercamiento con la música fue desde muy niña, cuando comenzó a escribir canciones para participar en concursos escolares.

Sin embargo, el despegue de su carrera inició cuando el DJ Negro la incluyó en su proyecto Noise. Así es como logró su primer tema exitoso “Somos raperos, pero no delincuentes”, la canción marcó un precedente en sus proyectos como solista y rápidamente se convirtió en un ícono del rap y el reggaeton.

Exitos de Ivy Queen

Ivy Queen ha conseguido diversos reconocimientos debido a sus composicionales musicales. Por su primer disco publicado en 1997, “En mi imperio”, en colaboración con Domingo Quiñones y Dayanara Torres, ganó dos Discos de Oro y Platino por las ventas obtenidas en un breve tiempo.

Asimismo fue reconocida con el premio Artistas’97 y Cantante de Rap favorita de la Juventud. Ivy participó en dos eventos musicales: La batalla del Rap: Panamá versus Puerto Rico y el Primer Festival de Rap & Reggae Nacional. Tan solo un año después, la empresa disquera Sony se encargó de la producción de su segundo disco, ’The Original Rude Girl, en la que contó con la colaboración de Chezina y Alex D’Castro en las canciones “The king and the queen” y “La realidad” e incluso el rapero Wyclef Jean, quien grabó con ella “Interlude in the zone”.

Sin duda alguna, su etapa cumbre llegó a inicios de los 2000, en el que gracias a temas como: “Papi te quiero”, “Me acostumbré”, “Tú no puedes” y “Yo quiero bailar” consiguió la internalización.