Christian Domínguez se quiebra tras cumplir 3 años de relación con Pamela: “Me diste un hogar”

¡Un aniversario más! La mañana del 1 de noviembre, Christian Domínguez y Pamela Franco cumplieron 3 años de relación, y dejaron atrás la comentada ‘maldición’ que estaría ligada al cantante, pues no logró superar este tiempo en el pasado. Por ello, el equipo de “América hoy” preparó muchas sorpresas para la pareja y les pidió contar detalles sobre su romance.

Christian Domínguez y Pamela Franco cumplen 3 años juntos. Foto: captura/América TV

Las tiernas palabras de Christian Domínguez para Pamela

Christian Domínguez no pudo evitar conmoverse al recordar el apoyo incondicional que le ha brindado Pamela Franco desde el primer día que inició su relación pública.

“Siempre le voy a agradecer porque estuvo en ese momento tan difícil que pude pasar, nunca se alejó, estuvo ahí y para mí esa fue la mejor demostración de amor porque no tenía que estar conmigo en ese momento”, expresó.

Asimismo, aseguró que, después de todo este tiempo, está más que seguro que desea pasar el resto de sus días al lado de la cumbiambera y está feliz por la familia que tienen.

“Siempre me dio su apoyo, nunca me dijo no y para mí esos dos años han sido cruciales. Por eso sé que ella es la persona con la que me quiero quedar. Me diste un hogar, que es lo más complicado , gracias por eso”, agregó.

Christian Domínguez se hace un tatuaje por Pamela Franco

El tercer aniversario de Christian Domínguez y Pamela Franco causó revuelo dentro de toda la farándula local. En medio del magazine “América hoy”, los conductores invitaron a un tatuador a escena para que el cumbiambero se realice un diseño en vivo como prueba de su amor hacia la cantante.