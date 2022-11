Brunella Horna rechaza tatuarse corazón en honor a Richard Acuña: “No quiero”

Faltan pocas semanas para que Brunella Horna una su vida en matrimonio con Richard Acuña en una ansiada ceremonia que promete dar que hablar a los diferentes medios de comunicación. Aunque la modelo no suele hablar mucho sobre su relación, sus compañeros de “América hoy”, de vez en cuando, la molestan para que cuente más detalles del romance.

Esta vez, fue Edson Dávila quien le ofreció una tentadora propuesta a ‘Baby Brune’ para que ella demuestre cuánto está dispuesta a hacer por su prometido.

Brunella Horna y Richard Acuña se casarían en diciembre. Foto: composición LR/@BrunellaHorna/Instagram

¿Qué dijo Brunella Horna?

A propósito del aniversario de Christian Domínguez con Pamela Franco, la producción del programa de América Televisión invitó en vivo a un tatuador para que haga un diseño permanente en la piel del cumbiambero.

Tras ello, Edson Dávila le dijo a Brunella Horna que debería hacer lo mismo por Richard Acuña y la retó para que también se tatúe frente a cámaras. “Deberíamos aprovechar para que ‘Bubu’ también se haga su tatuaje. Un corazón chiquito con la ‘R’ adentro”, señaló el popular ‘Giselo’.

Ante esto, la ex chica reality no se dejó influenciar y, casi de inmediato, rechazó la propuesta. “No, no quiero. Le he prometido a mi mamá, ya te dije” , fue la corta respuesta que dio la modelo.

Brunella celebró su despedida de soltera en Miami

En medio de los preparativos para su matrimonio con Richard Acuña, Brunella Horna se fue hasta Miami, Estados Unidos, para festejar su despedida de soltera en una conocida discoteca, en compañía de sus amigas más cercanas.