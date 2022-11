Anahí de Cárdenas y Elías Maya se van de luna de miel a las Bahamas y muestran sus primeras fotos

¡La está pasando muy bien! Anahí de Cárdenas no puede más de la emoción, ya que se convirtió en la esposa del abogado Elías Maya hace unos días en dos ceremonias distintas. Una celebración íntima la hizo para su compromiso civil y otra la organizó para compartir junto a sus amigos para unirse por religioso.

Los recién casados no desaprovecharon la oportunidad de disfrutar su luna de miel al máximo. Por ello, viajaron a una isla paradisiaca a relajarse después de la semana trajinada que tuvieron por las fiestas de sus bodas.

¿A dónde se fueron de luna de miel Anahí de Cárdenas y Elías Maya?

La modelo Anahí de Cárdenas compartió un reel en su cuenta de Instagram, donde se puede observar que está divirtiéndose con su esposo Elías Maya. En dichas imágenes, la pareja de esposos disfruta en unas playas paradisiacas haciendo varios tours.

“Hemos llegado a una isla pequeña en Exuma. Está es un grupo de islas en Bahamas caracterizadas por su arena blanca y agua cristalina. Es todo medio caótico porque no hay nadie en el hotel, tanto así que tuvimos que agarrar un paddle y darle la vuelta a la isla para conseguir algo para comer en @chatnchill. Un lugar bastante reconocido porque simplemente no hay otro ”, detalló la actriz. Además, contó otras peripecias que vivió durante sus primeras horas como casados.

Anahí de Cárdenas le dedicó tierno mensaje a Elías Maya antes de casarse por religioso

La cantante Anahí de Cárdenas escribió unas románticas líneas a quien ya es su esposo Elías Maya. De acuerdo a lo que contó en su relato, la artista estaba a pocos minutos de salir a su ceremonia religiosa y reveló que eso la hacía sentirse nerviosa.

Anahí de Cárdenas se casó por civil y religioso. Foto: Anahí de Cárdenas/Instagram