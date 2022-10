¿Quién es Marco Díaz, el productor de “En boca de todos” con el que Tula coqueteó en vivo?

“En boca de todos” llegó a su fin el viernes 28 de octubre del 2022 con un emotivo programa de despedida. “Estás en todas” estuvo presente en el detrás de cámaras de dicha edición y grabó a conductores y diversos miembros de la producción para que contaran sus experiencias a lo largo de los años en el set. Es así que, en plena entrevista, Tula Rodríguez coqueteó con el productor del magazine.

Al ver la gran confianza que había entre ambos personajes, muchos de los televidentes han empezado a preguntarse quién es Marco Díaz. Por eso, aquí te lo contamos.

Productor de “En boca de todos” coquetea con Tula Rodríguez

En el video de “Estás en todas”, Tula Rodríguez coquetea intensamente con el productor de “En boca de todos” y este reacciona riéndose, puesto que ya está acostumbrado a las ocurrencias de la presentadora.

“Ven, digamos nuestro romance… No, no, es mi hermano”, se le escucha decir a la animadora. A su turno, Marco Díaz le responde “Me la baja en una”.

Finalmente, Tula recalca el gran apoyo que recibió del productor durante todo el tiempo que estuvo al frente de “En boca de todos”. “He aprendido tanto, él ha logrado que yo pueda explorar, tenía miedo de que no funcionara en la conducción. Si Marco no hubiera estado en la cabeza, tal vez no lo lograba”, precisó.

¿Quién es Marco Díaz, productor de “En boca de todos”?

Marco Díaz es un productor de televisión peruano, quien tuvo a su cargo el programa “En boca de todos”. A lo largo de su paso por el magazine fue víctima de las bromas de Tula Rodríguez.

En agosto del 2021, Tula viajó a Estados Unidos acompañada por Marco Díaz, su hija y el hijo de este. Ante ello, se empezaron a generar rumores de un presunto romance; sin embargo, ella los desmintió.

A través de su cuenta en Instagram, en la que acumula más de 3000 seguidores, Díaz ha compartido fotos y videos de algunos de los momentos más resaltantes de “En boca de todos”.