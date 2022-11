‘Peluchín’ responde a Andrea San Martín tras advertencia de demanda :“A nosotros no nos amenaces”

¿Un nuevo enfrentamiento público? Andrea San Martín no se aleja de las polémicas y esta vez vuelve a ser noticia tras anunciar que alista una demanda contra Rodrigo González y Gigi Mitre por presuntamente sacar de contexto todos los comentarios que ella da a la prensa.

¿Qué dijo Andrea San Martín?

Andrea San Martín se incomodó al ser interceptada por un reportero de “Amor y fuego” y acusó al programa de emitir en vivo notas con información desactualizada sobre su vida. Además, afirmó que los conductores estarían hablando cosas de su persona que no van acorde a la realidad.

Ante esta situación, dijo que tomará acciones legales contra el espacio de Willax TV, pues no tolerará que se manche su imagen. Asimismo, aclaró que no piensa responder ninguna consulta relacionada a su familia.

“ A partir de la fecha, mi abogado Wilver Arica será quien se encargue de tomar las acciones que considere pertinentes a nivel legal y de manera directa respecto a dicho programa”, manifestó.

Comunicado de Andrea San Martín sobre "Amor y fuego". Foto: Andrea San Martín/ Instagram

‘Peluchín’ arremete contra Andrea San Martín

Tras ello, Rodrigo González no fue esquivo a sus declaraciones y envió una contundente respuesta para Andrea San Martín, quien habría amenazado con demandar a los conocidos presentadores.

“De repente le molestó que el viernes expusieramos aquí la noticia de que Juan Víctor tenía impedimento de salida del país y ahora nos está buscando las cosquillas porque le estamos preguntando”, dijo en un principio el conductor.

Por otro lado, ‘Peluchín’ le aclaró que no tiene miedo a sus palabras y que mejor debería centrarse en ella misma.