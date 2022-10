Milena Zárate oficializa su relación con tatuador: “Me gustaría formar una familia”

Milena Zárate se está dando otra oportunidad en el amor. La modelo colombiana contó que desde hace un tiempo está saliendo con una persona, quien sería un conocido tatuador. La extranjera está celebrando Halloween con su nueva pareja y acaban de cumplir 10 meses de enamorados.

Según la bailarina a un medio local, se trata de Carlos Mendoza, con quien tiene un romance desde enero del 2022. “Nos conocimos el año pasado en un estudio que tenía, coordinamos para que me hiciera un tatuaje y desde ese día nació una amistad muy bonita ”, dijo.

“Hubo mucha complicidad, nunca había conocido a un hombre en Perú que le gusten las rancheras, ese día le pedí que pusiera un tema y coincidimos en que a los dos nos gustaba”, agregó.

Milena Zárate, empresaria y cantante. Foto: archivo GLR

Piensa en formar una familia con su pareja

Contó, además, que prefiere disfrutar del día a día y no pensar en lo que pasará luego. Sin embargo, develó algunos deseos, como el de formar una familia.

“Estamos yendo paso a paso. Si más adelante vemos que podemos llevar una convivencia, genial, porque me gustaría formar una familia, y si es con Carlos, estaría contenta ”, resaltó a Trome.

¿Milena Zárate involucrada en banda criminal?

El futbolista Augusto Barrera involucró a la cantante y bailarina con un empresario implicado en una organización criminal. Ella habló con Rodrigo González y Gigi Mitre sobre el caso y lloró de impotencia por estar investigada.

“Todo lo que sea de negocio, yo estoy ahí, porque es la manera de ganarme mi plata. No lloro por victimizarme, sino de impotencia y de rabia. De verme metida en algo así tan sucio”, aseguró.

“En mi vida me he metido en algo tan bajo como esto y no me parece justo (...) Si este señor continúa con esto y no se retracta, yo voy a ser la que lo voy a denunciar por difamación”, añadió.