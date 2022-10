Melissa Paredes respondió a las críticas sobre sus salidas familiares con Ale Venturo y Rodrigo Cuba

Melissa Paredes defendió las últimas salidas familiares que tuvo con Ale Venturo, su exesposo Rodrigo Cuba y las hijas de ambas. Como se recuerda, “Instarándula” difundió varias fotos de la actriz pasando tiempo con los mencionados en un conocido centro comercial.

En esa misma línea, la participante de “El gran show” también habría salido con su pareja Anthony Aranda y con la hija de la dueña de La Nevera Fit. Y es que, en anteriores entrevistas, Melissa reveló que mantiene una buena relación con Ale Venturo.

“Creo que tenemos a dos personas al lado, cada uno, que nos dan ese soporte, ese apoyo y esa confianza para nosotros poder hacer un buen rol como papás”, dijo a las cámaras de América TV.

Melissa Paredes responde a las críticas

La actriz Melissa Paredes precisó que siempre pondrá los intereses de su hija por encima a cualquier diferencia que pueda tener con su exesposo o la nueva pareja de este. Por ello, minimizó las críticas sobre las salidas familiares, incluso, recientemente tanto ella como el ‘Gato’ Cuba festejaron el cumpleaños número cinco de la menor, y salen posando felices en las fotos.

“Mientras haya una razón y un motivo tan importante como el que hay, tenemos que seguir así por eso y nada para adelante. Yo creo que si nos ponemos a pensar que no y que es raro en que eso no se hace o eso sí se hace, mira, ¿sabes qué? Mira no es que se hace o no y cada familia es como es y punto”, señaló a las cámaras de “América espectáculos”.

La pareja de Anthony Aranda dijo que tuvo gozó de “felicidad plena” en la celebración cumpleañera. Yo creo que eso es lo más importante y lo demás para atrás ya pasó y ya hay que superarlo también todos, ¿no?”, agregó.

¿Anthony Aranda siente celos de Rodrigo Cuba?

El coreógrafo Anthony Aranda fue invitado al ahora extinto programa “En boca de todos” para dar detalles de su relación con Melissa Paredes. En un momento, los conductores le preguntaron si en algún momento sintió celos de Rodrigo Cuba.

“Yo creo que no, ¿no? No tendría por qué... Yo creo que uno conoce a la persona y los valores, y mientras más seguro te sientas con tu persona y la confianza y todo eso, no es necesario tener celos”, respondió.