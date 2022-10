Melissa Paredes no descarta regresar a “América Hoy”: “En su momento se verá”

No descarta nada. Melissa Paredes se refirió al intercambio de palabras que tuvo con Janet Barboza en la última edición de “El gran show”; así como también a las múltiples invitaciones que le hicieron para visitar el set de “América hoy”.

Cabe resaltar que la modelo señaló haber sentido que las conductoras del matinal “le habían dado la espalda” al sacarla del programa que maneja GV producciones, luego del ‘ampay’ que protagonizó con Anthony Aranda en 2021.

¿Qué dijo Melissa Paredes?

La actriz declaró a “Más espectáculos” y confirmó que en los próximos días visitaría el set de “América hoy”. Esto, a pesar de que Ethel Pozo admitió que preferiría no encontrarse con su excompañera de programa porque no está de acuerdo con las decisiones que ha tomado.

“ Si bien es cierto que algunas cosas que les digo es en tono de broma… es raro ir, no es que no quiera, pero me trae sentimientos, recuerdos que afloran ”, dijo Melissa.

PUEDES VER:

Cuando le consultaron sobre un posible regreso al espacio como conductora, ella sorprendió al público al decir que “no descarta ninguna posibilidad”.