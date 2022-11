¡Para no creer! Christian Domínguez se independizó en el año 2014 de los Hermanos Yaipén y formó su propia agrupación musical llamada la Gran Orquesta Internacional. Al inicio, se juntó con otros excompañeros que, al igual que él, decidieron ir por un camino distinto; sin embargo, no continúan juntos.

Este fue el caso de Jonathan Rojas y José Antonio Orejuela, quienes trabajaron por varias temporadas con el intérprete de “El gusano”, pero decidieron apartarse del cumbiambero sin dar más detalles sobre su alejamiento. El motivo siempre fue un misterio; no obstante, lo dieron a conocer en el último episodio del programa “Hablemos de belleza”.

¿Qué dijeron los excompañeros de Christian Domínguez?

Los integrantes de Zona libre se presentaron en el programa “Hablemos de belleza” para conversar con la conductora Daysi Córdova acerca de los retoques estéticos que se han hecho durante su trayectoria. Durante el diálogo también se refirieron a la razón por la que se separaron del empresario Christian Domínguez.

En ese sentido, Jonathan Rojas afirmó: “Con Christian también normal, pero lamentablemente tomamos rumbos distintos. En mi última parte en Gran Orquesta no hubo ciertos acuerdos, pero no fue con Christian, fue con otra persona encargada de la empresa. No llegamos a ningún acuerdo y ahí quedó todo”.

Por otro lado, el vocalista José Antonio Orejuela aseguró que podían haber sido amigos hasta el día de hoy, aunque esto no fue así. Asimismo, añadió: “Más allá de eso, que siempre ha sido así, el tema iba a porque no solo era un cantante, sino el capitán del barco, todos esperábamos algo distinto de él. (¿Canta o no canta?) Sí canta, ahora que cante bien o mal... ”.

¿Cuántas orquestas tiene Christian Domínguez?

La mayoría de seguidores del cantante Christian Domínguez conocen que no solo es el líder de la Gran Orquesta Internacional, sino también el dueño; sin embargo, muy pocas personas saben la faceta de empresario del cumbiambero y, por ende, si tiene en su propiedad otra agrupación.

Christian Domínguez es dueño de dos orquestas. Foto: Composición LR/Fabrizio Oviedo