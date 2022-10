Andrea San Martín continúa generando polémica. El 28 de octubre se supo que la modelo consiguió una orden judicial para evitar que su expareja y padre de su última hija, Juan Víctor Sánchez, salga del país por incumplir la manutención de la pequeña. Ahora, ella ha salido a lanzar una fuerte advertencia contra el programa de espectáculos “Amor y fuego”.

Por medio de un extenso comunicado en sus historias de Instagram, la exintegrante de ”Bienvenida la tarde” aseguró que está dispuesta a iniciar una batalla legal con el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre si es que insisten en interrogarla por su vida privada.

¿Qué dijo Andrea San Martín sobre “Amor y fuego”?

Andrea San Martín explicó que está cansada de que le sigan consultando por las controversias en las que su nombre es mencionado. “El día de hoy (30 de octubre), un reportero de ‘Amor y Fuego’ se acercó al lugar donde estaba trabajando y me consultó sobre temas personales de los que, en más de una oportunidad, he dicho no voy a referirme”, señaló.

Asimismo, afirmó que “Amor y fuego” ha presentado notas con información antigua sin precisarse la fecha real de la misma. ”Después de ver cómo han pasado entrevistas pasadas, haciéndolas pasar como actuales, brindando información imprecisa en más de una oportunidad...”, relató.

Andrea San Martín molesta con "Amor y fuego". Foto: composición LR/Instagram

Abogado de Andrea San Martín evaluará acciones legales

En ese sentido, indicó que tomará acciones legales correspondientes contra el programa de Rodrigo y Gigi. Además, recalcó que no hablará absolutamente nada que tenga que ver con sus dos menores hijas o con su familia.

“A partir de la fecha, mi abogado Wilver Arica será quien se encargue de tomar las acciones que considere pertinentes a nivel legal y de manera directa respecto a dicho programa” , sentenció.