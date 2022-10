Alvina Ruiz conduce el noticiero de América Televisión desde hace un tiempo. Recientemente, incursionó en la actuación en la miniserie producida por Netflix “Contigo capitán”, que habla de la lucha de Paolo Guerrero por jugar el Mundial tras dar positivo en la prueba de doping.

La mujer de prensa habló de su participación en la producción nacional. “Tuve mis 14 segundos de fama”, dijo en declaraciones a un medio local.

Alvina Ruiz se mostró en una nueva faceta, la de actriz. Foto: composición/Alvina Ruiz/Instagram

Contó que su escena fue grabada en un día entero. Mencionó que grabó “toda una mañana” y parte de la tarde. Su papel fue de conductora de noticias.

“Me hacen modular la voz bastante tiempo. Es una chambaza”, dijo la comunicadora. “Salí en la serie y me pagaron como extra”, agregó entre risas a Trome.

¿Alvina Ruiz aparecería en otra película?

La periodista bromeó con una posible segunda invitación para que aparezca en una cinta peruana o extranjera. “Pediría que no me paguen como extra”, resaltó la joven.

Agregó que no haría una escena de besos en una película. “A mí me han ofrecido ser candidata al Congreso y dije que no. La política, es mejor fiscalizarla que ser parte de ella”, sentenció Alvina Ruiz.

Alvina Ruiz sobre su trabajo en los medios

Alvina Ruiz se convirtió en el nuevo rostro de “América noticias” en el 2021 junto con Gunter Rave. La mujer de prensa habló con La República, ese año, sobre su trabajo en el canal 4 y su trayectoria en los medios.

“Es gratificante el equipo que hay detrás del set de televisión. Todos son profesionales, todos de larga data, de larga trayectoria, y se ha formado un equipo bonito de profesionales a los que se respeta y con quienes uno tiene hasta ya familiaridad por los años que nos conocemos”, expresó.

“Llega un momento en el que tú sabes que estar en el lugar, que estás informando, pero que no te puedes quedar de brazos cruzados. Entonces tratas, en la medida de lo posible, a través de este trabajo maravilloso que tenemos, de poder canalizar y que ese problema siga en puerto y encuentre una solución”, agregó sobre su labor en la prensa.