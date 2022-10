Janet admite que guarda estima a Melissa: Siempre será compañera, el cariño está intacto

Janet Barboza y Melissa Paredes volvieron a verse las caras en la última gala de “El gran show”. En esta oportunidad, la popular ‘Rulitos’ fue invitada para desempeñarse como jurado VIP de la noche y tuvo un esperado encuentro con quien fue su compañera en la conducción de “América hoy”.

Como se recuerda, Janet y Melissa tuvieron un notorio distanciamiento luego de que la ‘Rulitos’ la cuestionara duramente tras la difusión de su ampay con el bailarín Anthony Aranda cuando supuestamente aún estaba vigente su matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba. Desde entonces, ambas se han enviado comentarios desafortunados y señalamientos.

Así fue el reencuentro de Janet Barboza y Melissa Paredes

En su arribo a la pista de “El gran show”, Janet fue la primera jurado invitada en ser presentada y se dispuso a saludar con beso en la mejilla a cada uno de los participantes. No obstante, llegado el turno de Melissa, atinó a solo darle el puño, lo que generó una expresión de extrañeza en la chica reality.

Al ser consultada por Gisela Valcárcel sobre el por qué de su accionar, ella indicó que no saludó afectuosamente a Melissa porque no quería fingir.

“Sería un beso de Judas ahora porque no sería real. Tampoco sería un abrazo honesto porque a Melissa cuando le contaron que yo iba a estar aquí tuvo varios comentarios que no me terminaron de gustar”, explicó.

El mensaje de respaldo de Janet a Melissa

Hora más tarde, Janet Barboza mantuvo una breve conversación con el equipo de GV Producciones a fin de referirse a su reunión con Melissa en el reality de baile. Contrario a lo que muchos pensarían, la presentadora solo tuvo palabras de respaldo y elogio para la participante.

“Creo que era necesario encontrarnos, vernos otra vez y cruzar unas miradas. Hay quienes pueden pensar que fui dura, en su momento, con Melissa (Paredes), pero ella nunca va a dejar de ser una compañera, ella nunca va a dejar de ser parte de la historia de ‘América hoy’ y dentro mío hay mucho cariño y mucho respeto para todos mis compañeros”, precisó en un inicio.

Asimismo, Barboza admitió que tuvo mano dura con Melissa por las circunstancias en las que se dio la presunta infidelidad a Rodrigo Cuba; sin embargo, recalcó que el cariño hacia Melissa “está ahí, intacto”.