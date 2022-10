En la última gala de “El gran show”, Melissa Paredes y Janet Barboza tuvieron un esperado encuentro tras más de un año sin verse las caras. Como se recuerda, la modelo se desempeñaba como conductora de “América hoy” al lado de la ‘Rulitos’, pero, tras su televisado ampay con Anthony Aranda, la producción del espacio optó por retirarla del programa.

Pasado el tenso encuentro entre Melissa y Janet, y su breve intercambio de palabras, la ‘Señito’ recalcó la importancia de tener a Melissa en programas de entretenimiento de América TV. Asimismo, Gisela indicó que su intención de reunir a ambas figuras públicas fue para que limaran asperezas.

¿Gisela le ofreció a Melissa volver a “América hoy”?

“Lo que quería es que tengan un acercamiento Janet Barboza y tú. Has dicho que ella es una bruja y ella, que no te necesitaban en ‘América hoy’”, puntualizó la conductora de Melissa Paredes.

“No tiene nada que ver con Brunella, ella tomó el lugar, pero ese lugar de Melissa no lo puede tomar nadie. Tu lugar está ahí, nadie lo puede tomar porque nadie puede ser Meliss a”, agregó la madre de Ethel Pozo, dejando abierta la posibilidad de que la participante pueda retornar al que fue su centro de labores.

¿Qué dijo Melissa ante propuesta de Gisela?

En ese sentido, GV Producciones buscó conocer la opinión la pareja del ‘Activador’, quien no emitió juicio alguno sobre el tema en la pasada edición de “El gran show”.

La también actriz se desvivió en elogios hacia Gisela por siempre darle alentadores mensajes y por confiar en ella; no obstante, sobre la oferta de volver a desempeñarse como conductora en “América hoy”, precisó que desconoce si el productor Armando Tafur hará caso a las palabras de la rubia.

“ Gisela es una linda, yo creo que ella es maravillosa y siempre me tira para adelante, pero no sé que tanto caso le haga la producción de ‘América hoy’ . Quién sabe, ¿no? No sé”, señaló la modelo.