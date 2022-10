Dalia Durán revela que John Kelvin no se comunicó con sus hijos tras liberación: “No ha cambiado”

Dalia Durán fue invitada a la quinta gala de “El gran show” para revelar cómo se siente tras la excarcelación de su aún esposo, John Kelvin, quien estuvo cumpliendo su sentencia, la cual era de 21 años, en el penal Lurigancho por el delito de agresión física y sexual contra la cubana.

Sin embargo, el cumbiambero solo permaneció un año y tres meses tras darse a conocer un fallo a su favor por parte del Poder Judicial, emitido el 21 de octubre. Como se recuerda, la denuncia se realizó el 5 de julio del 2021, cuando ambos convivían en un departamento ubicado en San Miguel.

Gisela Valcárcel quiso conocer la opinión de Dalia Durán, pues la familia del cumbiambero asegura que fue una injusticia lo que él vivió. La conductora también le preguntó si John Kelvin había intentado comunicarse con sus hijos en estos días.

La repuesta de Dalia Durán

“ Eso es lo más sorprendente, lo más frío. Yo sabía que iba a ser así. Nadie mejor que yo lo conoce porque he vivido 13 años de mi vida con él. Puedo percibir en cada mirada, cada gesto, cada movimiento de él, puedo decirte que no ha cambiado”, dijo Dalia Durán al inicio moviendo la cabeza en signo de negación.

“No puedo comprender cómo una persona que ha llorado tanto en diferentes audiencias, pidiendo por favor que quería salir para abrazar a sus hijos... Juro que, si yo hubiese estado en esa posición, yo hubiera encontrado la manera de abrazar a esos niños”, agregó.

Asimismo, precisó que el tiempo que John Kelvin estuvo recluido no fue suficiente: “Es un año, es muy poco. Él, para reinsertarse a la sociedad, tiene que seguir terapia constante, ahí no la tienen , entonces, me sorprende”.

Dalia Durán recordó cómo vivió la mañana después de haber sido víctima de las agresiones del músico. Reveló que él se sentó a su costado y le pidió “1.000 veces perdón” para luego comprarle varias cremas para el rostro y aplicárselas. “Como si eso fuese a curar todas las heridas que tenía dentro”, precisó la bailarina.

Dalia Durán explica por qué se quedó sin abogado

Dalia Durán mencionó por qué dejó a un lado a su defensa legal. “Tomé una mala decisión de hacer a un lado al abogado por sentir en algún momento culpa”, dijo al comienzo, pero enfatizó que retomará las acciones legales. En esa misma línea, la bailarina dice no creerle nada a John Kelvin.

Dalia Durán retomará acciones legales contra John Kelvin. Foto: prensa GV Producciones