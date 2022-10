Tula Rodríguez ‘coquetea’ con su productor de “En boca de todos”: “Digamos nuestro romance”

El programa “En boca de todos” llegó a su fin el viernes 28 de octubre. La conductora Tula Rodríguez habló sobre su salida de la televisión en una entrevista para “Estás en todas”. Sin embargo, en un momento, la exvedette sorprendió al ‘coquetear’ con el productor del magazine, Marco Díaz.

¿Qué hizo Tula Rodríguez?

Todo empezó cuando la reportera invitó al director de “En boca de todos” para que aparezca ante cámaras junto a Tula Rodríguez. La presentadora lo abrazó del cuello y expresó: “Ven, digamos nuestro romance” . Luego, agregó: “No, no, es mi hermano”. “Me la baja en una”, le respondió el productor a modo de broma.

“ He aprendido tanto, él ha logrado que yo puedo explorar , tenía miedo de que no funcionara en la conducción. Si Marco no hubiera estado en la cabeza, tal vez no lo lograba”, señaló Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez agradece a productor de “En boca de todos”

Sobre los momentos difíciles que vivió durante la emisión de “En boca de todos”, por la muerte de su esposo Javier Carmona y su madre Clara Quintana, Tula Rodríguez reveló que fue Marco Díaz quien la ayudó a sobrellevar esa complicada etapa . Contó que el productor sabía que ella se ponía a llorar cuando las cámaras del estudio se apagaban.