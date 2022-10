¿Por qué Nicola Porcella dejó el fútbol profesional y cómo fue su ingreso a la televisión?

Nicola Porcella fue uno de los integrantes de la primera temporada de “Esto es guerra”. El deportista ya contaba con conocimiento en la pantalla chica, ya que participó en el programa “Combate”. Además, perteneció a varios equipos de fútbol, pero decidió alejarse para siempre desde muy temprana edad por una sola razón.

El también actor nunca imaginó que después de probar suerte en varios empleos le llegaría la oportunidad de incursionar en la televisión. Ahora, Nicola Porcella se prepara para una nueva faceta en su vida personal y profesional. Esto, luego de haber marcado distancia desde hace mucho tiempo con el reality de competencia “Esto es guerra”.

¿Por qué Nicola Porcella decidió dejar el fútbol peruano?

El ex chico reality se retiró de las canchas de fútbol con solo 21 años porque, según él, había llegado a una etapa en la que sintió que ya no tendría futuro en el deporte.

“Yo creo que uno se da cuenta cuando el fútbol te deja. De repente pude tener un buen año, pero, a los 21, me dije: ‘Estoy en primera, pero no estoy jugando, no cobro lo que me gustaría cobrar’. Si a los 21 no has explotado en el fútbol, es que ya te dejó (fútbol) . Si a esa edad (21) no has hecho un nombre o la gente ya no habla de ti, entonces creo yo (es momento de retirarse)”, manifestó en radio Exitosa.

Por otro lado, el actor recordó que la decisión de dejar el fútbol no le resultó tan difícil porque no percibía lo que realmente merecía.

“Para mí no fue nada difícil (dejar el fútbol) porque tampoco era que ganaba mucha plata ni tenía (dinero) antes ni después, para mí era igual. No cobraba mucho, pero tenía contrato profesional en dólares, me pagaban por partes, y al mes cobraba 70 dólares”, aseveró al programa “Exitosa deportes”.

¿Cómo ingresó Nicola Porcella a la televisión tras dejar el fútbol?

Por último, Nicola Porcella recordó cómo fue su ingreso a la pantalla chica, ya que, después de su retiro de las canchas, se dedicó a otros empleos que no guardan relación con el fútbol.

“Yo comencé a trabajar de tripulante en una aerolínea. Después de eso, me rompí la pierna, también empecé a trabajar como repartidor de periódicos en la mañana e ingresé a la televisión mediante un casting”, expresó para Exitosa.